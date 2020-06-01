У США грабують крамниці та палять автівки поліцейських [ Редактировать ]
Щонайменше один загиблий, десятки поранених і затриманих. У Сполучених Штатах не вщухають масові протести через смерть афроамериканця. Люди підпалюють поліцейські автівки, трощать і грабують крамниці.
В сорока містах, зокрема і у Вашингтоні запровадили комендантську годину. А у Пентагоні вже заявили, що готові за потреби - залучити армію.
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