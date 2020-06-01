У Пентагоні вже заявили, що готові за потреби залучити армію

Щонайменше один загиблий, десятки поранених і затриманих. У Сполучених Штатах не вщухають масові протести через смерть афроамериканця. Люди підпалюють поліцейські автівки, трощать і грабують крамниці.

В сорока містах, зокрема і у Вашингтоні запровадили комендантську годину. А у Пентагоні вже заявили, що готові за потреби - залучити армію.