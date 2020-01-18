В Киеве голый мужчина в перчатках выпрыгнул из окна [ Редактировать ]
В субботу, 18 января, в Киеве на бульваре Верховного Совета, 14б дворник обнаружила жуткую находку. Так, на земле под балконами лежало тело. Погибший был без верхней одежды и обуви, а на руках надеты перчатки. О страшном происшествии сообщил "Информатор".
По предварительной информации от полицейских, еще ночью охранник автостоянки услышал громки звук падения. Осмотрев прилегающую территорию, он ничего не увидел. С наступлением рассвета дворник начала убирать двор. Именно тогда она наткнулась на мужчину, который лежал на газоне и уже был мертв.
Отмечается, что скорее всего смерть наступила в результате падения с высоты. Такой вывод сделали эксперты, увидев яму по форме тела. Стоит отметить, что погибший был без верхней одежды и обуви. На его руках были перчатки.
Никто из местных мужчину не узнавал. На момент съемки личность его не установили, а также неизвестно с какого именно этажа он выпал. На вид ему около 35-40 лет. Подробности случившегося предстоит выяснить правоохранителям.
Ранее сообщалось, что под Донецком пенсионерка выпала из окна 3 этажа.
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