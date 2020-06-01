Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

"В 15:20 мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожает взорвать мост Метро, задержали", - заявили в МВД.

Напомним, 1 июня полиция получила анонимное сообщение о заминированном мост Метро в Киеве. Правоохранители начали спецоперацию.

Метрополитен заявил, что "по техническим причинам" красная ветка работает от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от станции "Лесная" до "Дарницы".