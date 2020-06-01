В понедельник, 1 июня, киевский метрополитен ограничил работу ряда станций. Это связано с тем, что мост Метро "заминировали". Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Так, красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

"Внимание! Внимание! По техническим причинам красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница", - информируют в метрополитене.

Таким образом, станции метро "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная" на данный момент не работают.

Напомним, в Киеве полностью перекрыли мост Метро.