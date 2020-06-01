В понедельник, 1 июня, в Киеве полностью перекрыли мост Метро. По предварительной информации, неизвестный угрожает подорвать мост. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В городе введена специальная операция "Гром".

Удалось узнать, что посреди моста стоит человек с пакетом, из которого тянется провод к пульту в его руке.

В связи с сообщением о минировании моста, ​​красная линия метро работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Одессе угрожали взорвать мост.