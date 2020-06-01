В Киеве ввели операцию "Гром": мост Метро угрожают взорвать [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, в Киеве полностью перекрыли мост Метро. По предварительной информации, неизвестный угрожает подорвать мост. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
В городе введена специальная операция "Гром".
Удалось узнать, что посреди моста стоит человек с пакетом, из которого тянется провод к пульту в его руке.
В связи с сообщением о минировании моста, красная линия метро работает от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная" и от станции "Лесная" до станции "Дарница".
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Одессе угрожали взорвать мост.
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