В полиции отчитались о состоянии расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Материалы в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли для ознакомления.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В целом почти за четыре года расследования правоохранители собрали более 200 томов информации.

"Досудебное расследование по факту умышленного убийства Павла Шеремета продолжалось 1402 дня. Материалы производства насчитывают более двухсот томов: 38 томов - в отношении трех подозреваемых, более 200 – по установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков этого преступления", - говорится в сообщении.

Материалы в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь выделили в отдельное производство.

Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.