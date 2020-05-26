Дело Шеремета: на сколько Кузьменко продлили арест [ Редактировать ]
Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемую в организации убийства журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Суд продлил ее арест еще на два месяца. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Так, Юлия Кузьменко останется под стражей до 24 июля.
12 декабря прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве вследствие взрыва автомобиля.
Ранее в ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
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