Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною відновив роботу [ Редактировать ]
Рух на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною відновлено. Це там, де напередодні власники бусів - заблокували проїзд.
Бо раніше вони провозили вантажі, посилки через кордон за хабарі. А після прибуття на контрольно-пропускний пункт мобільної групи правоохоронців, від них почали вимагати офіційне мито: 1 євро за кілограм. Такий тариф обурив водіїв. Щоб уникнути сутичок, на КПП прибули - головний прикордонник і митник, а ще губернатор. Зрештою, дійшли компромісу: встановили тариф за вантаж - 55 євроцентів за кілограм. Зараз вирішують питання швидшого проходження контролю.
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