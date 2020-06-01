Рух на пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною відновлено. Це там, де напередодні власники бусів - заблокували проїзд.

Бо раніше вони провозили вантажі, посилки через кордон за хабарі. А після прибуття на контрольно-пропускний пункт мобільної групи правоохоронців, від них почали вимагати офіційне мито: 1 євро за кілограм. Такий тариф обурив водіїв. Щоб уникнути сутичок, на КПП прибули - головний прикордонник і митник, а ще губернатор. Зрештою, дійшли компромісу: встановили тариф за вантаж - 55 євроцентів за кілограм. Зараз вирішують питання швидшого проходження контролю.