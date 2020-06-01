Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Еще в начале апреля, через месяц после своего формирования, Кабинет Министров Дениса Шмыгаля внес в Верховную Раду Украины свою "программу деятельности". Все краткосрочные и долгосрочные планы нового правительства, с помощью которых они готовятся развивать страну и улучшать жизнь украинских граждан, уместились на 10 страничках презентации. Правительство, склепанное на скорую руку из случайных людей, просто не нашло ничего лучше, чем побуквенно скопировать тексты и идеи времен режима Порошенко. Идеи, которые уже были напрочь отброшены тремя четвертями украинских избирателей на выборах.

В буклете правительства Шмыгаля опять читаем узнаваемые лозунги о "курсе реформ" и "евроатлантической интеграции", которые обернулись разрушением медицины, образования, социальной системы и планомерным уничтожением промышленности. Вновь видим знакомые идеи об "обеспечении информационной безопасности", языковой унификации Украины и утверждении в стране "единой национальной системы ценностей", которые обернулись репрессиями, преследованиями и глубоким расколом украинского общества.

На этих десяти листочках правительство нашло место, чтобы упомянуть о важности сотрудничества с международными финансовыми организациями. Но авторам не удалось выдавить из себя ни одного предложения по поводу мирного политического урегулирования конфликта на Донбассе. Ни слова о порядке выполнения Минских соглашений. Ни одной идеи по выходу из режима санкций и нормализации торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Все меры, которые могли бы действительно остановить конфликт, помочь объединить страну, преодолеть кризис - были проигнорированы.

Кабинет Министров смог втиснуть в свою программу целый "раздел" о цифровой трансформации государственного управления, но не сообразил заложить ни одного цифрового показателя. В этой пустышке нет ни одного параметра, по которому можно определить, выполняет ли правительство поставленные цели и работает ли власть вообще.

Очевидно, этот рекламный буклет был изготовлен только с одной целью - для дешевого пиара. Ведь, по сообщениям СМИ, правительство Шмыгаля уже давно и плотно находится на информационном, а теперь и на интеллектуальном обеспечении у известного украинского магната Рината Ахметова. Только на близких к Ахметову информационных ресурсах это правительство до сих пор хвалят. При его помощи этому правительству эксперты рисуют новые слайды, чтобы хоть как-то прикрыть бездарность и некомпетентность этого Кабмина.

"Программа" оказалась настолько откровенным издевательством над обществом, что даже лояльное правительству руководство парламента, вопреки нормам Регламента, долго не решалось внести его на рассмотрение в сессионный зал. А представители Зе-команды в комитетах рекомендовали отправить этот "продукт" на доработку.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что состряпанный правительством буклет должен быть возвращен авторам без рассмотрения. Это худший продукт, который выходил из стен Кабинета Министров за все годы независимости. В нем нечего рассматривать и некуда вносить правки.

Украине нужна власть, которая сможет полностью сменить курс. Предложить стране настоящую Программу мира и развития. С четким перечнем решений и указанием сроков выхода на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. С реальными показателями прожиточного минимума, зарплаты и пенсии, которые планируется достичь. С конкретными планами материально-технического и кадрового обеспечения медицины и образования. Перечнем конкретных показателей развития ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства и мер по их обеспечению.

Эпоха авантюристов и проходимцев при власти должна завершиться! Украине нужно ответственное и компетентное правительство, а не группа гастролеров на содержании.