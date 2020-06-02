Сеульська компанія створила робота, який стежить за дотриманням дистанції

Сеульська компанія створила робота, який стежить за дотриманням дистанції на робочому місці. Цифровий наглядач озброєний ультрафіолетовими лампами та двома антисептиками.

Він вимірює температуру та знезаражує руки працівникам. Окрім цього, нагадує про потребу носити маску та зберігати безпечну відстань. У разі порушення - подає сигнал тривоги.

Робот може виявляти первинні симптоми не лише коронавірусу, а й інших хвороб. Крім того, здатен за десять хвилин продезінфікувати офіс на понад тридцять квадратних метрів.