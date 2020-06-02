Робота навчили виявляти первинні симптоми коронавірусу [ Редактировать ]
Сеульська компанія створила робота, який стежить за дотриманням дистанції на робочому місці. Цифровий наглядач озброєний ультрафіолетовими лампами та двома антисептиками.
Він вимірює температуру та знезаражує руки працівникам. Окрім цього, нагадує про потребу носити маску та зберігати безпечну відстань. У разі порушення - подає сигнал тривоги.
Робот може виявляти первинні симптоми не лише коронавірусу, а й інших хвороб. Крім того, здатен за десять хвилин продезінфікувати офіс на понад тридцять квадратних метрів.
по теме
В Україні знижується кількість хворих на коронавірус
Кількість хворих на коронавірус в Україні знижується. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Загалом від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців
Київщина та Буковина лідирують у кількості заражень коронавірусом
В Україні знижується загальна кількість хворих на коронавірус. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718
В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус
Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна
Бразилію накриває епідемією коронавірусу
Окрім США, Великої Британії та Росії серед найбільших осередків хвороби також залишається Південна Америка - кількість інфікованих і померлих зростає у Бразилії
У США від коронавірусу померли майже сто тисяч людей
Ще майже 90 тисяч людей підхопили коронавірус минулої доби у світі. Загальна кількість підтверджених випадків близько п'яти мільйонів шістсот тисяч
Пом'якшення карантину може викликати новий сплеск пандемії - ВООЗ
Країни, які скасовують карантин занадто рано, можуть наразитися на новий сплеск епідемії - попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я. За словами голови відділу з надзвичайних ситуацій ВООЗ Майкла Раяна, наразі світ перебуває на екваторі першої хвилі пандемії коронавірусу