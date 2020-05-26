Заместитель главы МВД Антон Геращенко прокомментировал возможность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова из-за изнасилования полицейскими девушки в Киевской области. Он считает, что в этой ситуации решение не обосновано. Геращенко это рассказал в эфире одного из телеканалов.

Он считает, что в Украине строят такую правоохранительную систему, которая реагирует на подобные события, а не скрывает.

Я считаю, что в этой ситуации решение не обосновано. Потому что мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз подчеркну: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей.

Ранее мы писали о том, что под Киевом двое полицейских изнасиловали женщину. Также "Подробности" сообщали, что в Одесской области мужчина убил 20-летнюю девушку во время секса.