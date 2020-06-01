Арсена Авакова закликали до звіту у Верховній Раді [ Редактировать ]
Арсена Авакова хочуть заслухати у Верховній Раді щодо ситуацій у Кагарлику та в Броварах. Така пропозиція прозвучала сьогодні на погоджувальній раді Парламенту. Главі МВС пропонують відзвітувати на годині запитань до Уряду у п'ятницю.
Тим часом напередодні уже 20 учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід - два місяці арешту кожному без права на заставу. Суд тривав до пізньої ночі. Загалом, затримали 30 причетних.
У поліції кажуть, знають щонайменше про 60, серед яких і організатори інциденту. Нагадаю, вранці 29 травня близько сотні озброєних молодиків влаштували перестрілку у Броварах.
Усе через перерозподіл ринку пасажирських перевезень. В результаті сутички - троє поранених, пошкоджені кулями автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків.
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