Пропозиція прозвучала сьогодні на погоджувальній раді Парламенту

Арсена Авакова хочуть заслухати у Верховній Раді щодо ситуацій у Кагарлику та в Броварах. Така пропозиція прозвучала сьогодні на погоджувальній раді Парламенту. Главі МВС пропонують відзвітувати на годині запитань до Уряду у п'ятницю.

Тим часом напередодні уже 20 учасникам стрілянини у Броварах обрали запобіжний захід - два місяці арешту кожному без права на заставу. Суд тривав до пізньої ночі. Загалом, затримали 30 причетних.

У поліції кажуть, знають щонайменше про 60, серед яких і організатори інциденту. Нагадаю, вранці 29 травня близько сотні озброєних молодиків влаштували перестрілку у Броварах.

Усе через перерозподіл ринку пасажирських перевезень. В результаті сутички - троє поранених, пошкоджені кулями автівки та вікна у квартирах сусідніх будинків.