Стало известно, что полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.

В столичной прокуратуре напомнили, что "минером" оказался 32-летний житель Киевской области. Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Максимец уточнила, что ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести завтра, 3 июня. Об этом сообщат отдельно.

Напомним, 1 июня полиция получила анонимное сообщение о заминированном мост Метро в Киеве. Правоохранители начали спецоперацию.

Метрополитен заявил, что "по техническим причинам" красная ветка работает от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от станции "Лесная" до "Дарницы".