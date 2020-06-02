"Минеру" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении [ Редактировать ]
Стало известно, что полицейские сообщили о подозрении мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Меру пресечения нарушителю могут избрать завтра. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец.
В столичной прокуратуре напомнили, что "минером" оказался 32-летний житель Киевской области. Его подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.
"Со слов задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили. В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Максимец уточнила, что ходатайство об избрании меры пресечения прокуратура планирует внести завтра, 3 июня. Об этом сообщат отдельно.
Напомним, 1 июня полиция получила анонимное сообщение о заминированном мост Метро в Киеве. Правоохранители начали спецоперацию.
Метрополитен заявил, что "по техническим причинам" красная ветка работает от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от станции "Лесная" до "Дарницы".
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