Возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс решила продать часть своей души через аукцион, устроенный на сайте художественной галереи Maccarone. Об этом пишет Daily Mail.

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Граймс организовала онлайн-выставку, на которой присутствует необычный экспонат под названием Selling Out – документ, предоставляющий право владеть частью души певицы. Изначально звезда хотела продать документ за 10 млн долларов, но позже решила устроить аукционные торги.

Согласно описанию экспоната, цель этой работы – показать, что "с каждым произведением, которое продают люди искусства, продается также часть их души".

Также на выставке представлены концептуальные предметы, к которым певица имела отношение в последние 10 лет. Любой почитатель ее творчества сможет приобрести рисунки, фото или картины, к которым причастна Граймс.

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