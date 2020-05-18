Знаменитый голливудский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", ищет девушку на сайте знакомств. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Мэттью Перри обновил свой профиль на сайте знакомств Raya.

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По словам источников таблоида, времени актер не теряет, поэтому уже общается с несколькими девушками и даже побывал на свидании. Кто покорил его сердце - пока неизвестно, однако сообщается, что актер наконец хочет иметь серьезные отношения.

Последней девушкой звезды сериала "Друзья" была 29-летняя Молли Хервиц. С ней Мэттью встречался в течение 2 лет. По словам звездных друзей актера, именно Молли помогла любимому побороть депрессию и положительно влияла на него. Кроме этого, девушка поддерживала Мэттью в стремлении не афишировать отношений, поэтому в основном пара проводила время в имении актера.

Разрыв этих отношений шокировал друзей Перри. Все, в частности, Кортни Кокс, были убеждены, что именно Молли Хервиц может наконец стать женой голливудского холостяка. Однако по неизвестным причинам Мэттью Перри решил этого не делать.

"Все хотели видеть, когда он наконец создаст семью ... Ведь еще таким счастливым, как с Молли, он никогда не был. Однако они решили идти разными путями", - рассказал инсайдер.

Как известно, Мэттью Перри никогда не был женат. Длительные его отношения были с Лиззи Каплан. С ней Мэттью встречался 6 лет, так и не предложив стать его женой. Разрыв этого романа состоялся в 2012-м.

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