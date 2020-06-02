Ледяные пирамиды: украинские полярники показали уникальные снимки [ Редактировать ]
Украинские полярники показали красивые фото Антарктиды. Соответствующие снимки были опубликованы на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Оказывается и в Антарктиде есть пирамиды, только ледяные! Вот такие замечательные фото были сделаны с нашей станции Академик Вернадский.
Сообщается, что айсберг находится на расстоянии 60-70 км от станции и имеет очень большие размеры.
Ранее сообщалось, что украинцы в Антарктиде обнаружили странную находку.
по теме
Модель поразила снимком в прозрачном топе
Известная модель поразила снимком, на котором она запечатлена без белья
Фото Мэрилин Монро без белья выставили на продажу
Архивное фото кинодивы Мэрилин Монро топлес выставили на аукцион
Белла Хадид шокировала снимками в прозрачном платье
Супермодель Белла Хадид снялась для французского журнала Vogue
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов
Опасный сюрприз: женщина едва не подавилась железом в мороженом
Женщина нашла в одной из пачек мороженого "Рудь" железный штырь