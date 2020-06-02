Украинские полярники показали красивые фото Антарктиды. Соответствующие снимки были опубликованы на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Оказывается и в Антарктиде есть пирамиды, только ледяные! Вот такие замечательные фото были сделаны с нашей станции Академик Вернадский.

Сообщается, что айсберг находится на расстоянии 60-70 км от станции и имеет очень большие размеры.

Ранее сообщалось, что украинцы в Антарктиде обнаружили странную находку.