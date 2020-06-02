Повернення суворих 90-х: хто і що ділив на одеському ринку [ Редактировать ]
Двоє поранених, десятеро затриманих. Це результат стрілянини на ринку "7 кілометр" в Одесі. Усе в найкращих традиціях бізнесу "буремних дев'яностих". Озброєні молодики вдерлися до однієї з крамниць на базарі і відкрили вогонь. Хто і що ділив?
На 7 километре с пистолетами выходят, вообще, блин, жесть.Это что - обстреляли машину, вон - биты.
Ось так на одеському ринку "Сьомий кілометр" очевидці сьогодні фільмували розбірки в стилі "дев'яностих".
Зранку до місцевого магазину тканин, який належить вихідцям із Сирії, увірвалися з десяток невідомих у масках - імовірно, з травматичною зброєю. Почали бити працівників і відкрили вогонь. Як наслідок, двоє чоловіків поранені, їх доправили в лікарні. Нападники - втекли двома мікроавтобусами: їх досі шукає поліція.
Ірина Ткач, заступниця директора ТОВ "Промринок":
Есть двое пострадавших, в настоящие время их состояние нормальное, стабильное. Судя по всему, этот конфликт - это конфликт между субъектами хозяйственной деятельности.
Далі - як пояснюють у поліції - постраждалі збагнули: це були їхні конкуренти - теж із Сирії, які торгують тут тканинами. Раніше вони мали конфлікт через місця для паркування автомобілів. Тож, оговтавшись, сирійці вирішили помститися.
Олег Бех, начальник ГУНП у Одеській області:
Озброїлись пістолетами для відстрілу гумових куль і бітами та пішли до магазину своїх опонентів. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції десять осіб.
І майже одночасно із цими подіями у середмісті Одеси на вулиці Рішельєвській стався озброєний напад. Троє невідомих під'їхали до іномарки, яка припаркувалася біля банку. Розбили скло, відібрали сумку в чоловіка із салону - і втекли на своєму "Ауді". У сумці, ймовірно, були гроші, місцеві журналісти пишуть про двісті тисяч гривень. Цих зловмисників - як і в першому випадку - теж розшукує поліція. У місті та прилеглих районах оголосили план "Перехоплення".
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