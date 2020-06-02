Відновили сполучення і підняли ціни. Із Харкова тепер можна дістатися в область на приміських електропоїздах. Та на вокзалах людей чекав неприємний сюрприз. Вартість квитків зросла майже втричі. Залізничники кажуть, вони тут ні до чого - тарифи встановлює і затверджує обласна влада.

Люди поспішають на свою електричку. Кажуть, раді, що нарешті можуть їздити на роботу залізницею. Одне шкода - електричок замало.

Віталій, пасажир:

Мало электричек, очень мало. Надо больше пустить. Людям не хватает ездить.

Ще одна неприємність - ціна на квитки зросла майже втричі. Із 22 травня на Південній залізниці діють нові тарифи на приміське сполучення.

Анастасія, пасажирка:

А проезд капец. 24 гривни, в декрете сидящей маме. Конечно, конечно, или 8 грн, или 24 - есть же разница, есть. Так что есть, ощущается хорошо.

Любов, пасажирка:

Ну конечно, с зарплатой в 4 тысячи проезд 13 грн в одну сторону, туда, обратно. Это сколько будет на 26 рабочих дней. Прилично, конечно. Так что. Обидно, обидно. Оправили нас в отпуск на 2 месяца, бесплатно сидели.

Для людей, які сім'ями змушені їздити в Харків на роботу, це відчутно вдарить по кишені.

Сергій, пасажир:

Стоимость неожиданно, конечно, возросла. Сразу почти в три раза. Было 5.77, сейчас почти 15 рублей. Ну очень много. Обещали ж 30%, а фактически почти в 3 раза. Не ну по бюджету ударило, конечно.

В Укрзалізниці пояснюють: вони лише привели тарифи у відповідність, бо треба обслуговувати залізницю, ремонтувати вагони. А обласна влада зі свого боку дозволила підняти ціну на проїзд. Підвищення розміру оплати - затвердив нинішній голова Харківської обладміністрації.

Олена Чуб, начальниця вокзалу станції Харків-Левада:

Ні, це не було несподіванкою, це було ще з апреля місяця 19 року, ну тільки в травні місяці було це затверджено. Вісім гривень перша зона. А далі у нас по кілометражу. Там 10, 11 ну і далі.

Тепер, щоб з'їздити на електричці з віддаленого райцентру в Харків й повернутися, доведеться викласти 80 гривень.