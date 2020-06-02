Відновили сполучення і підняли ціни: пасажири обурені новими трифами [ Редактировать ]
Відновили сполучення і підняли ціни. Із Харкова тепер можна дістатися в область на приміських електропоїздах. Та на вокзалах людей чекав неприємний сюрприз. Вартість квитків зросла майже втричі. Залізничники кажуть, вони тут ні до чого - тарифи встановлює і затверджує обласна влада.
Люди поспішають на свою електричку. Кажуть, раді, що нарешті можуть їздити на роботу залізницею. Одне шкода - електричок замало.
Віталій, пасажир:
Мало электричек, очень мало. Надо больше пустить. Людям не хватает ездить.
Ще одна неприємність - ціна на квитки зросла майже втричі. Із 22 травня на Південній залізниці діють нові тарифи на приміське сполучення.
Анастасія, пасажирка:
А проезд капец. 24 гривни, в декрете сидящей маме. Конечно, конечно, или 8 грн, или 24 - есть же разница, есть. Так что есть, ощущается хорошо.
Любов, пасажирка:
Ну конечно, с зарплатой в 4 тысячи проезд 13 грн в одну сторону, туда, обратно. Это сколько будет на 26 рабочих дней. Прилично, конечно. Так что. Обидно, обидно. Оправили нас в отпуск на 2 месяца, бесплатно сидели.
Для людей, які сім'ями змушені їздити в Харків на роботу, це відчутно вдарить по кишені.
Сергій, пасажир:
Стоимость неожиданно, конечно, возросла. Сразу почти в три раза. Было 5.77, сейчас почти 15 рублей. Ну очень много. Обещали ж 30%, а фактически почти в 3 раза. Не ну по бюджету ударило, конечно.
В Укрзалізниці пояснюють: вони лише привели тарифи у відповідність, бо треба обслуговувати залізницю, ремонтувати вагони. А обласна влада зі свого боку дозволила підняти ціну на проїзд. Підвищення розміру оплати - затвердив нинішній голова Харківської обладміністрації.
Олена Чуб, начальниця вокзалу станції Харків-Левада:
Ні, це не було несподіванкою, це було ще з апреля місяця 19 року, ну тільки в травні місяці було це затверджено. Вісім гривень перша зона. А далі у нас по кілометражу. Там 10, 11 ну і далі.
Тепер, щоб з'їздити на електричці з віддаленого райцентру в Харків й повернутися, доведеться викласти 80 гривень.
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