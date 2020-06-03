Купаться в Черном море запретили [ Редактировать ]
Украинцев призвали отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Такое заявление сделали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
25-26 мая специалисты взяли пробы воды из Черного моря "во всех определенных контрольных точках Одессы". Экспертиза показала, что "морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям".
С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения".
Ранее мы писали о том, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение.
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