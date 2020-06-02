Черногория, которая стала первой европейской страной, победившей коронавирус, с 1 июня открыла границы для граждан более сотни стран. Об этом сообщает национальный Институт общественного здравоохранения.

Решение о смягчении ограничений было принято с учетом рекомендаций Евросоюза, на основе эпидемиологической ситуации в каждой из стран, а также возможностей Черногории с точки зрения системы здравоохранения и тестирования.

В частности, Черногория разрешила въезд на свою территорию гражданам Китая, где началась пандемия COVID-19, а также Индии и Германии, которые занимают седьмое и девятое места в мире по числу инфицированных. Ни одна из стран первой "пятерки" по числу зараженных (США, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания) в список "въездных" не попала. Не получили права посещать туристическую страну на берегу Адриатического моря и граждане Украины.

Иностранцам для посещения Черногории не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса или проходить тест на COVID-19.

Как сообщалось ранее, Хорватия открыла границы для десяти стран.