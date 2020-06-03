У Нью-Йорку продовжили комендантську годину [ Редактировать ]
Через масові заворушення в Нью-Йорку продовжили комендантську годину до кінця тижня. Заборона діє з 8 вечора до 5 ранку. Так хочуть припинити мародерство та вандалізм у місті.
Від початку протестів у Нью-Йорку затримано близько 800 учасників. Серед них навіть донька мера. Дівчину заарештували на Мангеттені, бо вона відмовилася полишити акцію незгоди. Після судового слухання її звільнили з-під варти.
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