Через масові заворушення в Нью-Йорку продовжили комендантську годину до кінця тижня. Заборона діє з 8 вечора до 5 ранку. Так хочуть припинити мародерство та вандалізм у місті.

Від початку протестів у Нью-Йорку затримано близько 800 учасників. Серед них навіть донька мера. Дівчину заарештували на Мангеттені, бо вона відмовилася полишити акцію незгоди. Після судового слухання її звільнили з-під варти.