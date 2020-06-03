Вместо штрафа сотрудников компании заставили есть живых червей [ Редактировать ]
В Китае в провинции Гуйчжоу сотрудников фирмы интерьерного дизайна заставили есть живых червей в качестве наказания, когда компания провалила план продаж. Об этом пишет Daily Mail.
Видео в сеть выложил один из сотрудников предприятия. По его словам, он и его коллеги не были удивлены таким наказанием, так как такой пункт присутствовал в контракте, который они подписывали во время трудоустройства.
На опубликованных кадрах видно, что одна из сотрудниц держит в руке салфетку с червем, при этом ее коллега что-то быстро глотает и запивает водой.
Отмечается, что есть червей должны были только те, кто не хочет платить штраф в 500 юаней. Также от такого наказания можно было отказаться, если работник заплатит за завтрак для всей компании.
К слову, для многих сотрудников это оказалось финансово затратным, и они взялись за поедание червей. Интересно, что в трудовых контрактах данной компании также прописаны в качестве наказаний чистка офисных туалетов и глотание живой рыбы.
Несмотря на это, власти инициировали расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в Китае провинившихся офисных работниц заставили ползти на четвереньках по улице.
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