В Китае в провинции Гуйчжоу сотрудников фирмы интерьерного дизайна заставили есть живых червей в качестве наказания, когда компания провалила план продаж. Об этом пишет Daily Mail.

Видео в сеть выложил один из сотрудников предприятия. По его словам, он и его коллеги не были удивлены таким наказанием, так как такой пункт присутствовал в контракте, который они подписывали во время трудоустройства.

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На опубликованных кадрах видно, что одна из сотрудниц держит в руке салфетку с червем, при этом ее коллега что-то быстро глотает и запивает водой.

Отмечается, что есть червей должны были только те, кто не хочет платить штраф в 500 юаней. Также от такого наказания можно было отказаться, если работник заплатит за завтрак для всей компании.

К слову, для многих сотрудников это оказалось финансово затратным, и они взялись за поедание червей. Интересно, что в трудовых контрактах данной компании также прописаны в качестве наказаний чистка офисных туалетов и глотание живой рыбы.

Несмотря на это, власти инициировали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Китае провинившихся офисных работниц заставили ползти на четвереньках по улице.