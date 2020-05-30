"Ухань здесь ни при чем": Китайские ученые ошарашили новым заявлением о COVID-19 [ Редактировать ]
Китайские ученые в который раз шокировали мир новым признанием о коронавирусе. На этот раз ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследование и выяснили, что источником возникновения коронавируса COVID-19 не был рынок в городе Ухань. Об этом пишет газета The Sun.
Таким образом, специалисты опровергли версию происхождения коронавируса нового типа на рынке морепродуктов в Ухане.
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Как отмечает издание, ученые установили, что на образцах продуктов с рынка отсутствовали следы COVID-19.
При этом, они подтвердили версию о передаче этого вируса человеку от летучих мышей. В связи с этим ученые считают, что коронавирус начал распространяться от инфицированного человека, побывавшего на данном рынке. Они пришли к выводу, что первый контакт человека и вируса случился вне этого места.
Кроме того, ученые доказали, что 13 первых случаев заражения новым коронавирусом в Китае никаким образом не были связаны с рынком.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Как мы ранее сообщали, вирусологи Уханя сделали шокирующее признание о COVID-19.
Напомним, в Киеве растет заболеваемость COVID-19.
Читайте также, украинские вирусологи сделали неутешительный прогноз касаемо второй волны коронавируса в Украине.
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