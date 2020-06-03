Известная российская певица Юлия Савичева откровенно рассказала о выкидыше. Так, женщина потеряла первого ребенка. В 2014 году после свадьбы Савичева забеременела. Однако на втором месяце у знаменитости случился выкидыш. Об этом сообщили в Hello.ru.

Савичева призналась, что в потере ребенка винит себя, ведь она слишком много работала и не обращала внимания на тревожные сигналы своего организма.

Не слушая советов врачей, я продолжала работать в сумасшедшем графике. Неделями не бывала дома - бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи - я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!

По ее словам, на тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых могли бы помочь.

Через некоторое время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности о том, что случилось. Следующие три дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной.

После трагедии артистка решила ответственно относиться к своему здоровью. Юлия вместе с мужем начала посещать врачей. Впрочем, забеременеть ей так и не удавалось. Тогда один из медиков посоветовал исполнительнице расслабиться и перестать думать о зачатии. Супруги решили отдохнуть в Португалии. Именно там Савичева и узнала, что беременна. 2017 года певица родила дочь Анну.

Ранее мы писали о том, что Мила Йовович была беременна в третий раз. Также сразу после родов актриса показала новорожденную дочь.