В четверг, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Владимир Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Ранее президент Грузии сделала заявление о назначении Саакашвили.