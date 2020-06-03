У Росії проти українця відкрили справу за незаконний перетин кордону

Українського десантника Євгена Добринського, якого чотири дні шукали на кордоні із Кримом, затримала ФСБ. Це підтвердила російська сторона.

На опублікованому відео чоловік іде по коліях у бік блокпостів росіян. Його затримують. Потім військовий зізнається - був у звільненні, вживав алкоголь, тому переплутав в який бік іти - і натрапив на патруль.

У збройних силах України вже заявили: це - фейк. Адже у чоловіка на голові кашкет - замість панами, які зараз носять наші бійці. А зізнання - вибили під тиском.

Раніше наші військові заявили - десантника росіяни викрали, коли той ніс службу на посту. У Росії проти українця відкрили справу за незаконний перетин кордону.