У ЗСУ назвали фейком відео із українським десантником у Криму [ Редактировать ]
Українського десантника Євгена Добринського, якого чотири дні шукали на кордоні із Кримом, затримала ФСБ. Це підтвердила російська сторона.
На опублікованому відео чоловік іде по коліях у бік блокпостів росіян. Його затримують. Потім військовий зізнається - був у звільненні, вживав алкоголь, тому переплутав в який бік іти - і натрапив на патруль.
У збройних силах України вже заявили: це - фейк. Адже у чоловіка на голові кашкет - замість панами, які зараз носять наші бійці. А зізнання - вибили під тиском.
Раніше наші військові заявили - десантника росіяни викрали, коли той ніс службу на посту. У Росії проти українця відкрили справу за незаконний перетин кордону.
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