"ВКонтакте" запустила аналог TikTok [ Редактировать ]
Российская социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине еще на три года, объявила о запуске сервиса "Клипы" - бесконечной ленты коротких вертикальных видео. Раздел появится в мобильном приложении ВК в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте"
"Нам удалось построить полноценную AR-платформу - с механиками дополненной реальности и управления жестами", - сказано в сообщении российской соцсети.
Ролики пользователя сначала будут показываться друзьям и подписчикам. Пока что видео создают приглашенные российские знаменитости, например, Филипп Киркоров, Павел Воля, Евгений Кулик, Илья Соболев и Екатерина Варнава, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.
Новый сервис "ВКонтакте" сравнивают с китайским мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео. В TikTok также используются жесты - один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест.
Как сообщалось ранее, "ВКонтакте" запустила функцию групповых видеозвонков.
Запускаем «Клипы» — бесконечную ленту с короткими видео на самые разные темы. Обновите мобильное приложение: в ближайшие дни клипы появятся в четвёртой вкладке! Подробности в блоге: https://t.co/F2d2MIS3ez https://t.co/nuolh8ztr2— VK (@vkontakte) June 4, 2020
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