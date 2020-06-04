Российская социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине еще на три года, объявила о запуске сервиса "Клипы" - бесконечной ленты коротких вертикальных видео. Раздел появится в мобильном приложении ВК в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба "ВКонтакте"

"Нам удалось построить полноценную AR-платформу - с механиками дополненной реальности и управления жестами", - сказано в сообщении российской соцсети.

Ролики пользователя сначала будут показываться друзьям и подписчикам. Пока что видео создают приглашенные российские знаменитости, например, Филипп Киркоров, Павел Воля, Евгений Кулик, Илья Соболев и Екатерина Варнава, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.

Новый сервис "ВКонтакте" сравнивают с китайским мобильным приложением TikTok, где пользователи публикуют короткие вертикальные видео. В TikTok также используются жесты - один из фильтров позволяет делать фотографию, когда пользователь показывает определенный жест.

Как сообщалось ранее, "ВКонтакте" запустила функцию групповых видеозвонков.