Її шукають вже 13 років. Справа про викрадення трирічної британки Мадлен Мак-Кен отримала новий поворот - німецькі силовики заявляють, що наблизились до розкриття злочину.

Мадлен зникла у травні 2007 року в португальському курортному містечку Прайя-да-Луш, куди родина Мак-Кен приїхала на відпочинок.

Одного вечора батьки вклали трьох малих дітей спати і вийшли повечеряти. А коли повернулися, помітили, що вікно у дитячій кімнаті відчинене. Двоє малюків солодко спали, а ліжко Мадлен було порожнім.

Мадлен шукали 13 років. Британським і португальським слідчим допомагали колеги з інших європейських країн. За будь-яку інформацію про дівчинку пропонували щедру винагороду. Затримували кількох підозрюваних, яких згодом відпускали. Припускали навіть, що викрадення дівчинки інсценували самі батьки. Втім, що сталося з Мадлен, встановити так і не вдалося.

І ось німецькі слідчі заявили: у них є новий підозрюваний. Це громадянин Німеччини, який наразі перебуває за ґратами за зґвалтування. Чоловікові 43 роки, його не раз притягували до кримінальної відповідальності, зокрема й за сексуальні злочини над дітьми. Влітку 2007 року підозрюваний жив на португальському курорті.

Німецьким слідчим вдалося встановити: увечері, коли зникла Мадлен, підозрюваний був біля будинку, де зупинилася родина Мак-Кен. І кілька разів телефонував на один і той самий номер. Кому і навіщо - поки що невідомо.

Поліція оприлюднила фото автомобілів, якими користувався підозрюваний. А також знімки будинку, який він винаймав у Португалії. І просить відгукнутися усіх, хто може допомогти слідству.

Ганс-Крістіан Вольтерс, прокурор міста Брауншвайг:

Над розслідуванням наразі працюють німецькі, британські та португальські силовики. І всі разом ми просимо допомоги в громадськості.

Марк Кренвел, керівник групи британських слідчих, яка займається розслідуванням зникнення Мадлен Мак-Кен:

Можливо, є люди, які раніше боялися звернутися до поліції. Я звертаюся до них: можливо, підозрюваний зізнався вам, що сталося тієї ночі? Він зараз у в'язниці, це слушний час заговорити. Розкажіть усе, що знаєте, правоохоронцям Німеччини, Британії чи Португалії.

Про допомогу свідків просить і родина Мадлен. Хоча поліція схиляється до того, що дівчинки вже немає серед живих, батьки не втрачають надії.