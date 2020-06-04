Богатыревой отменили меру пресечения [ Редактировать ]
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой. Такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Таким образом суд удовлетворил апелляцию стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применялась мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.
Также в суде отметили, что в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения не были приняты меры для устранения указанных нарушений норм уголовно процессуального закона.
Раньше сообщалось о том, что экс-глава Минздрава Раиса Богатырева объявлена в розыск.
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