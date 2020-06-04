Шокуюча історія зі смертю маленької дитини в приватному дитсадку в Запоріжжі набула продовження. Сьогодні з'явилось відео, де видно, як вихователька проводить дивні маніпуляції з однорічною дівчинкою.

Шокуючі кадри з квартири-дитсадка відкрили правду щодо трагедії, яка сталася наприкінці травня у Запоріжжі - там в одному з дитсадків міста загинула маленька дитина. Дівчинка задихнулася. Причини, нарешті, стали відомі.

На відео няня обв'язує обличчя дитини якоюсь подушкою і відносить в іншу кімнату. Запис надав журналістам адвокат батьків.

Теймур Курбанович, адвокат:

Во-первых, она стирала это видео. Остались фрагменты файлов, которые были восстановлены. Восстановили по чистой случайности звук, и мы поняли, что она не предпринимала реанимационных действий в первую очередь. А она предприняла все действия в первую очередь на сокрытие преступления. То есть, начала прятать ту же подушку.

Тоді, 29 травня молоді батьки віддали в приватний дитсадок свою однорічну доньку. Знайшли заклад за оголошенням в інтернеті. Виявилось, це звичайна трикімнатна квартира у дев'ятиповерхівці, де перебували різні діти. Няня, яка взяла дитину, запевнила: має дві освіти - педагогічну і медичну.

Теймур Курбанович, адвокат:

А на самом деле, как на сегодняшний момент выяснилось, таких образований нет, а медицинское - является не оконченным.

Через годину після того, як батьки залишили Олесю у цьому садку, вони забирали вже мертву дитину. Вона захлинулось блювотними масами. П'ятдесяти одно річна няня запевняла - стався нещасний випадок.

Батьки готові були повірити... доки не побачили страшне відео.

Едуард Гак, батько загиблої дитини:

Я не могу слова подобрать нормальные к этому. У меня желание поступить с ней точно так же - взять эту подушку и положить ей. Я по другому не скажу.

Поліція, яка відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, вже направила справу до суду.

Олег Григоров, заступник начальника ГУНП - начальник слідчого управління ГУНП в Запорізькій області:

Були отримані достатні докази причетності вказаної громадянки до загибелі зазначеної дитини.

Підозрювана свою вину заперечує.

Ірина Суханова, підозрювана:

Смотрите, я ей вот так вот одела. Вот здесь вот узелочек и валик спустила. Спустила, что если не дай бог, если ребенок упадет - чтобы у нее на шее был вот этот вот мягкий валик. Чтобы она себя не травмировала. Я сначала хотела ее с детьми оставить, но отнесла в другую комнату для того, я не знала - больная она или нет. Потому что она горячая.

Вже в залі суду в батьків не витримують нерви:

Я не убивала вашего ребенка. - Ты не убивала? Я видел, как ты его убивала. - Вы сейчас поймете. - Закрой рот, говорю! Я видел, как ты его убивала. - Пожалуйста, успокойтесь. - Вы поймете сейчас все сами, почему я одела валик. У мамы сразу спросила. - Это валик? Это подушка, а не валик.

Наразі суд, який має обрати підозрюваній запобіжний захід - триває. Якщо провину псевдо няні доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення.