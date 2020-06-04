Миколаївський центр лікування інфекційних хвороб отримав від благодійників медичне обладнання та засоби індивідуального захисту лікарів

Медикам Миколаївського обласного Центру інфекційних хвороб передають те, що зараз найнеобхідніше для ефективної роботи в умовах пандемії. Представники Group DF, - часті гості в лікарні, яка приймає на себе головний удар у боротьбі з коронавірусом на Миколаївщині