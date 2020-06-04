Подделывали элитную водку: в Харькове "накрыли" производство [ Редактировать ]
В Харькове преступная группа нелегально производило коньяк и водку, подделывая их под известных производителей. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
В состав группы входило более 10 чел. Они в 2019-2020 гг. незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и в дальнейшем сбывали водку и коньяк из недоброкачественного сырья с поддельными акцизными марками.
Поддельную продукцию продавали через интернет и магазин, организовали ее доставку по Харькову и Харьковской обл.
Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, четыре компьютера и ноутбука, семь мобильных телефонов, 890 тыс. грн, €1200, $14,5 тыс. и 32,65 тыс. руб.
Кроме того, изъято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости во флягах по пять и десять литров, более 20 тыс. бутылок фальсифицированных водки и коньяка объемом 0,5 и 0,7 л, в том числе элитных напитков и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар.
Ранее мы писали о том, что СБУ "накрыла" производство контрафактных антисептиков.
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