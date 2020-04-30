СБУ "накрыла" производство контрафактных антисептиков [ Редактировать ]
Сотрудники Службы безопасности Украины выявила и закрыла в Сумах подпольное производство санитайзеров.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По их словам, на территории частного предприятия был устроен цех, где производились средства дезинфекции.
"Злоумышленники производили фальсификат под вымышленным брендом кустарным способом из сомнительного сырья без каких-либо разрешительных документов. Продукцию реализовывали через интернет, а также лечебным учреждениям Сумщины", - отмечается в сообщении.
Известно, что правоохранители изъяли у злоумышленников около 600 литров готового продукта и еще 500 литров спиртоподобной жидкости.
Ранее мы писали, что СБУ арестовала генерала, который "сливал" информацию ФСБ и был причастен к покушению на Адама Осмаева.
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