Под Харьковом "поселенцы Слобожанской Сечи" напали на полицию (видео) [ Редактировать ]
В среду, 3 июня, в Краснокутском районе Харьковской области вооруженные мужчины, которые называют себя "поселенцами Слобожанской Сечи", заблокировали автомобиль с полицейскими и повредили транспорт. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине и правое боковое стекло багажного отсека", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.
Правоохранители, которые прибыли на помощь коллегам, задержали пятерых "активистов" в возрасте от 34 до 45 лет. У них изъяли несколько деревянных палок, топор, два пистолета, складной нож и патроны.
Против "поселенцев Слобожанской Сечи" открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.
В сеть выложили видео конфликта, которое снимали "активисты". Они утверждают, что сотрудники СБУ следили за ними с помощью дрона.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области пьяный водитель пытался скрыться от полиции, погоня попала на видео.
по теме
В Киеве ликвидировали мощную нарколабораторию (видео)
Члены "наркокартеля" ежемесячно производили около 30 килограммов метадона. Во время обысков полицейские изъяли 630 килограммов сырья для изготовления "дурмана". Его стоимость на "черном рынке" - 2,5 миллиона гривен.
Первый пошел: суд арестовывает участников перестрелки в Броварах
После "разборок" перевозчиков в Броварах были задержаны 28 человек. Действия 21 участника конфликта квалифицированы как "хулиганство".
"Кошмарят" бизнес: под Ивано-Франковском подожгли четыре магизина
Местные СМИ предполагают, что у магазинов один хозяин, и речь идет о происках конкурентов, рэкете или выбивании долгов.
Підприємці та нелегали стріляниною ділили ринок пасажирських перевезень у Броварах (відео)
У Броварах стався конфлікт між підприємцями, які здійснюють пасажирські перевезення, та нелегальними перевізниками
Обманывали фермеров по всей стране: полиция задержала банду мошенников (видео)
Мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.