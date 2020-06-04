В среду, 3 июня, в Краснокутском районе Харьковской области вооруженные мужчины, которые называют себя "поселенцами Слобожанской Сечи", заблокировали автомобиль с полицейскими и повредили транспорт. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

"Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодчики угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в машине и правое боковое стекло багажного отсека", - сказано в сообщении пресс-службы полиции.

Правоохранители, которые прибыли на помощь коллегам, задержали пятерых "активистов" в возрасте от 34 до 45 лет. У них изъяли несколько деревянных палок, топор, два пистолета, складной нож и патроны.

Против "поселенцев Слобожанской Сечи" открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

В сеть выложили видео конфликта, которое снимали "активисты". Они утверждают, что сотрудники СБУ следили за ними с помощью дрона.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области пьяный водитель пытался скрыться от полиции, погоня попала на видео.