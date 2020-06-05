У Бразилії врятували кита, якого викинуло на пляж [ Редактировать ]
У Бразилії врятували кита, якого викинуло на пляж. 9-метрового гіганта на березі побачили місцеві жителі та викликали підмогу.
15 годин люди боролися за життя тварини. Врешті їм вдалося прокопати траншею екскаватором та виштовхати ссавця на глибину.
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