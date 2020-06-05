Изнасилование в Кагарлыке: Аваков сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в полицейских участках заработает система Сustody Records. Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.
"Среди нас есть герои, трудяги и к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события. В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину", - утверждает Аваков.
То, что произошло в Кагарлыке недопустимо и требует жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции… Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции
По мнению министра, события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай реформированная полиция не пытается скрыть, в отличие от преступления во Врадиевке.
Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.
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