В пятницу, 5 июня, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в полицейских участках заработает система Сustody Records. Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады.

"Среди нас есть герои, трудяги и к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события. В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину", - утверждает Аваков.

То, что произошло в Кагарлыке недопустимо и требует жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции… Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции

По мнению министра, события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай реформированная полиция не пытается скрыть, в отличие от преступления во Врадиевке.

Напомним, недавно народные депутаты начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова из-за ситуации в Кагарлыке и Броварах.