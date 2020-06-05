Австралийская актриса Кейт Бланшетт, известная по фильмам "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Властелин колец", "Елизавета", "Кэрол" и многим другим, получила травму головы в результате неосторожного обращения с бензопилой. Об этом она рассказала в интервью бывшему премьер-министру Австралии Джулии Гиллард, сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в конце мая в особняке, расположенном в британском графстве Восточный Сассекс, где живет Кейт, ее муж Энрю Эптон и четверо их детей. Семья переехала туда из Австралии в 2016 году.

Обладательница двух "Оскаров", трех "Золотых глобусов", трех премий BAFTA, двух "Премий Гильдии киноактеров США" не стала вдаваться в подробности происшествия.

"У меня вчера произошел небольшой несчастный случай с бензопилой. Звучит очень, очень волнующе, но на самом деле это не так. Не считая небольшой зарубки на голове, я в порядке", - рассказала Кейт Бланшетт.

"Будь очень осторожна с бензопилой. У вас очень знаменитая голова, не думаю, что люди захотят увидеть на ней какие-либо зарубки", - ответила Джулия Гиллард.

51-летняя утонченная блондинка вначале прославилась, как театральная актриса, став одной из прим Сиднейской театральной компании. Лишь в 1998 году она попробовала себя в кино, исполнив роль королевы Елизаветы в одноименном фильме. Благодаря этой картине малоизвестная актриса из Австралии была номинирована на первый "Оскар" и "Золотой глобус". В 1999 году Кейт Бланшетт попала в список 50-ти самых красивых людей мира по версии журнала People.

Актриса не впервые становится жертвой несчастных случаев. Как сообщали "Подробности", в 2009 году Кейт Бланшетт получила травму головы во время спектакля в театре - в нее случайно попали радиоприемником.