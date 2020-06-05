Ученые выявили уникальное свойство черники [ Редактировать ]
На фоне вспышек вирусов очень важно выбирать максимально полезные продукты для своего привычного меню. Наступление лета всегда знаменует приход на стол свежих ягод и фруктов. Одной из ягод, которые стоит добавить в свое меню, является черника, и тому есть несколько причин, передает newsyou.info.
Антиоксиданты
Черника хоть и маленькая ягода, но богатая антиоксидантами. Удивительно, но в этих ягодках их содержится больше, чем в любом другом продукте.
Здоровье костей
Черника является хорошим источником витамина К, который работает вместе с кальцием, обеспечивая здоровье и крепость костей. Кроме того, витамин К играет роль в поддержании кровообращения и способствует здоровью сердца.
Умственное старение
Согласно исследованиям, потребление черники также помогает улучшить работу мозга у пожилых людей, даже помогает задержать умственное старение более чем на два года.
Давление и сердце
Упоминаемые выше антиоксиданты помогают снизить кровяное давление. Это оказывает воздействие на работу сердца. Исследования показывают, что регулярное употребление антоцианов (основной антиоксидант в чернике) может снизить риск сердечного приступа на 32 процента.
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