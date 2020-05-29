В Днепре пожар полностью уничтожил трамвай. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о том, что на улице Ударников в Новокодацком районе загорелся пассажирский вагон трамвая, пожарные получили в 15:25. Прибыв на место происшествия, спасатели не могли оперативно приступить к тушению огня, поскольку линия передвижения электротранспорта была под напряжением.

Как оказалось, пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. В это время в вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, поскольку транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 10 спасателей и две пожарные машины. В 15:46 пожар был локализован, а в 16:09 - ликвидирован.

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