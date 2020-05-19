Мешканців зруйнованого в Одесі будинка переселили до готелів

Поліція не виключає, що обвал міг статися саме з вини забудовника. Зараз на місці руйнування працюють рятувальники. Раніше повідомляли, що під час обвалу ніхто не постраждав