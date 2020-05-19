Охранники избили покупателя за отсутствие маски [ Редактировать ]
В России, в городе Чехов, охрана гипермаркета "Карусель" избила покупателя из-за отсутствия маски. Об этом сообщает Mash в Telegram.
Молодой человек зашел в местный магазин скупиться. Но был без необходимой защиты. Охрана сделала замечание мужчине, после чего началась потасовка.
При этом охрана, якобы, заподозрила его в краже. Работники думали, что из его кармана выглядывает украденный товар, а сам парень пьян. В свою защиту готовы написать заявление и предоставить видеодоказательства.
Как мы ранее сообщали, пилоты самолета устроили драку на борту во время вылета. Ранее, в Одессе священник устроил драку в храме.
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