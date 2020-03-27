Без маски не заходить: водитель и кондуктор выкинули пенсионера из троллейбуса (видео) [ Редактировать ]
В Киеве работники общественного транспорта выкинули из троллейбуса пожилого мужчину, который заходил в транспорт без маски.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По информации, пенсионер не одел защитное средство при в ходе, поэтому работники "Киевпастранса" решили его выпроводить.
Отмечается, что видео вызвало очень большой резонанс. Многие пользователи встали на защиту водителя и выступили за соблюдения правил карантина и не впускать в транспорт без масок и пропусков.
Но много людей все-таки были против такого обращения с пожилыми людьми.
Как мы писали ранее, в Киеве пассажиры отказались выполнять правила карантина и выкинули водителя из кабины троллейбуса.
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