В Киеве работники общественного транспорта выкинули из троллейбуса пожилого мужчину, который заходил в транспорт без маски.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации, пенсионер не одел защитное средство при в ходе, поэтому работники "Киевпастранса" решили его выпроводить.

Отмечается, что видео вызвало очень большой резонанс. Многие пользователи встали на защиту водителя и выступили за соблюдения правил карантина и не впускать в транспорт без масок и пропусков.

Но много людей все-таки были против такого обращения с пожилыми людьми.

Как мы писали ранее, в Киеве пассажиры отказались выполнять правила карантина и выкинули водителя из кабины троллейбуса.