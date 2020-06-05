Коли ж Європа відкриє кордони для українців і чи правда, що нашій статистиці у ЄС не довіряють, - про це сьогодні запитали у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ось що він сказав.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми ведемо з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень щодо допуску громадян України немає проблеми з довірою до статистики, немає проблеми з довірою до кількості тестів, це проблема цифр як таких, тому що встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення.

Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. І незначне навіть покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти і в'їзд для українців буде відкритий. Але я хочу наголосити, що це питання є одним з пріоритетних наразі і перебуває на моєму контролі.