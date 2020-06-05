Уперше за два десятиліття у бюлетені можуть з'явитися чимало нових облич

Уперше за багато років у президента Білорусі проблема: з'явилися конкуренти на виборах! Не те щоб під владою Лукашенка в когось іншого є можливість стати популярним політиком. Просто сам "бацька" так набрид частині громадян, що вони вже у чергах стоять - тільки б висловитись проти нього. Чи справді білоруси зможуть на виборах обрати когось, крім Лукашенка? Анна Філь розбиралася.

Білорусь готується до виборів. Уперше - непередбачуваних. Так тисячі білорусів провели минулі вихідні. По п'ять-шість годин у кілометрових чергах. Мінськ, Вітебськ, Брест, Могильов, Гродно - десятки міст. Люди прийшли підтримати опозиційних кандидатів. Щоб узяти участь у президентських перегонах, треба зібрати 100 тисяч підписів. І, схоже, голоси знайдуться.

Семен, інженер:

Я готов поставить свою подпись за большинство кандидатов, кроме одного - который мне не симпатизирует.

Андрій, учитель:

Время перемен, время что-то делать. Мне 25 лет. Президент действующий 26 лет у власти. Я не видел ничего другого и просто уже надоело.

Та Олександр Лукашенко відступати не готовий. Хоча протестні настрої навіть непохитного бацьку змусили занервувати.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Мы эту страну никому не отдадим! Чтобы над ней издевались, что бы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу чтоб это все услышали.

Чи справді під Лукашенком захиталося крісло? Чого, а головне Кого - боїться білоруський президент?

Уперше за два десятиліття - у бюлетені можуть з'явитися чимало нових облич. Серед них - серйозні заявки на перемогу.

Олександр Класковський, політичний аналітик:

Политика возвращается в Беларусь. Робко пока, несмело, с белорусской спецификой. Потому что все было придавлено, а тут ездит по стране этот блогер Сергей Тихановский. И тапка у него на крыше и этот лозунг "Стоп таракан".

Сергій Тихановський - один із головних конкурентів Олександра Лукашенка. Рік тому створив відеоблог, нині має мільйони переглядів. Розповідає історії простих білорусів і закликає будувати "країну для життя". Обіцяє самоврядування, чесні суди і кінець диктатурі

Ще два претенденти вихідці з владної верхівки. Валерій Цепкало колишній помічник президента і професійний дипломат. І Віктор Бабарико - екс-очільник "Белгазпромбанку". Обидва люди впливові і при грошах. Їхній електорат - середній клас. Не селяни, до яких апелює Лукашенко. А містяни, підприємці. Вони заробляють достатньо, аби прагнути більшого.

Віктор Бабарико, претендент на участь в президентських виборах:

Накопленные ожидания и усталость от отсутствия какого-то движения изменений. То есть вот та пресловутая стабильность - уже все понимают, что она уже как на кладбище стабильность.

Скільки людей підтримують кожного з опозиціонерів невідомо. Офіційна соціологія закрита. Опитування на сайтах онлайн-видань показали: рейтинг Лукашенка - не вище шести відсотків! Тоді як за того ж Віктора Бабарико готові проголосувати половина читачів. Ці дані - неточні. Але на їхнє підтвердження - протести й кілометрові черги на збір підписів. Чому незмінний глава держави втрачає довіру?

По-перше, економіка пішла на спад. Суперечки з Росією, падіння цін на нафту. І остання крапля - коронакриза. Вона завдала удару і по гаманцях білорусів, і по їхній вірі в "бацьку". Боротися з вірусом за допомогою горілки, тракторів і суботників. Такий підхід - не для білорусього середнього класу.

Ігар Тишкевіч, експерт Українського інституту майбутнього:

Цим людям не заходить. Ну абсолютно. Друга частина це те, що білоруси це достатньо мобільна нація. Для білоруса нормально сісти і поїхати в Вільнюс на каву. Закриті кордони це також боляче вдарило по людях. Не стільки фінансово, скільки морально - не можемо виїхати. Це лише підсилює протестні настрої.

Білоруси вже не ті, що 26 років тому. Виросло нове покоління. Та чи можна говорити про кінець епохи Лукашенка? На думку експертів - зарано.

Ігар Тишкевіч, експерт Українського інституту майбутнього:

Для Лукашенка влада на першому місці, а признання та гроші це вже далі. Все ж таки він буде чіплятися, і саме тому і перестановки в уряді, і він буде захищати цю владу, свою владу в першу чергу, але питання в тому, шо ці вибори - вони можуть змінити певний баланс настроїв в суспільстві і він змушений буде піти на певну модернізацію політичну.

Та від "залізної руки" Білорусь у найближчому майбутньому - не позбавиться.

Олександр Класковський, політичний аналітик:

Я подчеркну, что режим авторитарный, режим жесткий. Пока Лукашенко смотрит на эту игру. Ну это как кот наблюдает за игрой мышки. В любой момент он может прихлопнуть большой когтистой лапой.

Поки напевне можна сказати одне - результат цієї передвиборної кампанії зрозумілий. Хто б не переміг, Білорусь уже не буде такою, як раніше.