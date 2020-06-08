Эксперты назвали самый популярный браузер 2020 года [ Редактировать ]
Согласно новому отчету, Google Chrome лидирует на рынке браузеров в 2020 году. Популярный браузер от поискового гиганта зафиксировал новый рекорд пятый месяц подряд с новым максимумом - 69,8% доли рынка. Сообщает "Знай.юа" со ссылкой на отчет Net Applications.
фото: pixabay
Отчет был опубликован аналитической фирмой Net Applications из Калифорнии, США. Доля рынка, принадлежащая Chrome, была достигнута только тогдашним фирменным браузером Microsoft, Internet Explorer, который занимал 70-процентную долю рынка еще в 2008 году.
фото: pixabay
Напомним, что браузер компании Edge набирает популярность в последние месяцы. Ожидается, что благодаря текущим темпам роста доля Microsoft Edge к 2021 году составит 10,3 процента. Таким образом, при нынешних темпах, похоже, что Google продолжит доминировать на рынке, пока какой-то новый игрок не появится и не разрушит рынок.
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