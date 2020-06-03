Google под судом: корпорации грозит "космический" штраф [ Редактировать ]
Корпорацию Google могут оштрафовать на 5 миллиардов долларов за незаконный сбор персональных данных пользователей.
Об этом сообщает Reuters.
По информации, иск был подан миллионами пользователей, чья анонимность была нарушена во время просмотров сайтов.
Google не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефона.
Известно, что руководство Google заявило, что во время включения анонимного режима вы браузере появляется предупреждение о возможном сборе персональных данных.
Ранее мы писали о том, что Google закрыла доступ до одного из самых популярных сервисов. Эта платформа существовала с 2011 года.
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