Telegram дал сбой: мессенджер не работал во всем мире [ Редактировать ]
В работе мессенджера Telegram вечером в субботу, 6 июня, произошел сбой по всему миру. Мессенджер "завис" около 23:00, но возобновил работу уже через пол часа.
Причины проблем с приложением пока неизвестны. В Украине пользователи из разных регионов пожаловались в соцсетях на сбой в работе Telegram.
Не работал Telegram как приложение, так и веб-версия мессенджера.
Напомним, ранее в Telegram появилась новая функция.
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