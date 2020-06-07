В работе мессенджера Telegram вечером в субботу, 6 июня, произошел сбой по всему миру. Мессенджер "завис" около 23:00, но возобновил работу уже через пол часа.

Причины проблем с приложением пока неизвестны. В Украине пользователи из разных регионов пожаловались в соцсетях на сбой в работе Telegram.

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Не работал Telegram как приложение, так и веб-версия мессенджера.

Напомним, ранее в Telegram появилась новая функция.

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