Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Заславский рассказал подробности драки, которая произошла между ним и еще одним мужчиной на заправке в Житомирской области. О причинах и последствиям Заславский рассказал "Стране"

Как сообщил народный депутат, причиной инцидента стала элементарная словесная перепалка, причиной которой стало замечание от человека, которого Заславский зацепил бутылкой.

Со слов Заславского - он случайно зацепил другого человека в очереди бутылкой, затем произошло рукоприкладство.

В пятницу вечером перед праздниками была так называемая эвакуация Киева, поэтому на заправках было масса людей. Многие останавливались купить воду, хот-доги, поэтому была очередь. Масса людей была, и вот так человек отреагировал. Я подумал, что он несерьезно, и себе спокойно пошёл к своему автомобилю. Я этому не придал значения, не думал, что это настолько серьезно, что это может кого-то зацепить для того, чтобы бить человека. Но он меня догнали начал наносить удары, я потерял сознание

Также он добавил, что не понимает, как вообще можно так просто поднять руку на человека по пустяковому поводу.

Для меня это нонсенс - бить человека. Разве что в каких-то экстремальных условиях, а не так, что я его случайно зацепил бутылкой. Это вообще глупости. У меня сотрясение мозга со всеми вытекающими, синяки на лице. Полиция сейчас занимается

По некоторым данным нападавший был депутатом сельсовета. Но нардеп сказал, что лично с ним не знаком.

Я с ним не знаком. Никогда в жизни его не видел. Не знаю толком, депутат ли он местного сельсовета, как говорят. Мне ещё никто ничего не рассказывал. Со вторника будет более понятно

Напомним, ранее мы сообщали что народного депутата от "Слуги народа" избили.

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Как ранее мы писали, на Оболонской набережной ребенок едва не погиб под завалами песка.