В Киевской области в г.Фастов, 7 июня около 16.00 нетрезвый мужчина устроил жутчайшую резню. В результате поножовщины двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали. Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной данным, убийца был пьян, его задержали. Ему около 28 лет.

В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.

Напомним, ранее школьный охранник устроил резню в результате которой пострадали люди.

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