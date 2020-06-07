На Киевщине мужчина зарезал троих людей – СМИ [ Редактировать ]
В Киевской области в г.Фастов, 7 июня около 16.00 нетрезвый мужчина устроил жутчайшую резню. В результате поножовщины двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали. Об этом сообщило издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительной данным, убийца был пьян, его задержали. Ему около 28 лет.
В Фастове на территории частного дома мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и двум мужчинам. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, а еще одну женщину госпитализировали
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают личности потерпевших.
Напомним, ранее школьный охранник устроил резню в результате которой пострадали люди.
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