Вечером 5 июня, под Житомиром возле села Заречаны, на автозаправке ОККО избили народного депутата от "Слуги народа" Юрия Заславского. Об этом сообщает местное издание zhitomir.info, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент случился поздно вечером на автозаправке ОККО, причиной которого стала драка, которая произошла между двумя мужчинами, в ходе которой 38-летний народный депутат Заславский упал на землю и потерял сознание.

Мужчина получил травмы – ссадины и царапины лица, от госпитализации отказался, но получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы по месту жительства

По информации сайта Верховной Рады, Юрий Иванович Заславский, 1982 года рождения, член депутатской фракции ЧП "Слуга народа", директор ООО "Макрус ЛТД", проживает в г. Хмельницком.

Напомним, ранее полицейские избили пожилого мужчину и уволились.

Читайте также, Зеленский рассказал при каких условиях Аваков пойдет в отставку.