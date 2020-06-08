Нова Зеландія виходить із карантину та скасовує обмеження [ Редактировать ]
Понад три мільйони сто тисяч осіб у світі одужали від коронавірусної інфекції. Це половина від загальної кількості інфікованих, їх усього сім мільйонів тридцять три тисячі. Найбільше у США, Бразилії та Росії. У Європі та низці країн Азії тим часом продовжують послаблювати карантин. Подробиці - у нашому огляді.
Всі карантинні обмеження скасовують у Новій Зеландії. Про це заявила прем'єрка Джасінда Ардерн. Повністю відновлює роботу громадський транспорт і роздрібна торгівля, відчиняються готелі. Усі громадські і приватні заходи можна проводити без обмежень. А ось кордони поки що залишаються закритими. Попередньо уряди Нової Зеландії та Австралії обговорювали відновлення взаємних подорожей громадян.
Нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у країні не фіксують уже два тижні. Усього занедужало півтори тисячі осіб, з них 22 особи померли. Сьогодні після успішного лікування зі шпиталю виписали останнього пацієнта.
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Черговий етап виходу з карантину у Данії. Відкриваються фітнес-центри та басейни. Для групових видів спорту діє низка рекомендацій - миття рук і дистанція півтора-два метра між гравцями, обладнання, наприклад м'ячі, треба приносити із собою і якомога частіше дезінфікувати. В аеропортах із 15 червня обов'язкове носіння масок. Збиратися можна поки що групами до 50 людей, за місяць - до сотні, а з 8 серпня до 200 осіб.
У країні віднедавна вже запрацювали зоопарки, школи та дитячі садки. Кордон відкрили із сусідньою Норвегією, готуються зняту заборону на поїздки в Німеччину. А ось зі Швецією через ї ліберальний карантин - кордон поки що закритий.
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У Грузії за минулу добу коронавірус виявили в однієї людини. Таким чином всього на COVID-19 захворіли 810 осіб, три чверті з них одужали. Відсьогодні відновлюється транспортне сполучення між містами, відкриваються готелі і пункти обміну валюти.
Ресторани і кафе можуть працювати не лише на літніх терасах, а й у приміщеннях, але за умови попереднього бронювання, безготівкового розрахунку та дотримання відстані між столиками. З першого липня Грузія планує відкрити кордони для регулярного міжнародного авіасполучення. Київ і Тбілісі наразі ведуть перемови щодо відновлення польотів.
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У Польщі не планують вводити нові карантинні обмеження чи поновлювати попередні через раптовий сплески випадків COVID-19 за вихідні. У суботу і неділю хворобу підтвердили у понад 1100 людей. Дві третини з них - це шахтарі та їхні родини, які працюють на шахті в Зофювці на півдні Польщі. З 30 травня у країні почався четвертий етап скасування карантину.
У громадських місцях носити маску не обов'язково, ліміт людей в магазинах також скасували. З 6 червня відновили роботу кінотеатри, масажні салони, солярії, спортивні зали та фітнес-клуби. Також дозволено організувати весілля до 150 осіб.
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