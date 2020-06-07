Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с актрисой "Студии "Квартал-95" Еленой Кравец представили первый в жизни обоих артистов творческий эксперимент под названием"Спалах". Видео Бабкин разместил на своей странице в Instagram.

Как утверждают сами артисты, фантастическая идея создать такую коллаборацию возникла у Сергея как раз во время написания песни. Артист решил привнести в нее и женский взгляд и предложил Елене Кравец написать свою часть трека.

Актриса "95 квартала" стала автором речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали "Спалах".

Главный посыл песни - рассказать о своем первом "спалахе" чувств между двумя людьми.

Бабкин рассказал, что именно он стал инициатором дуэта, хотя их знакомство артистов состоялось благодаря инициативе Елены Кравец.

Знакомство с Леной у нас произошло заочно, благодаря программе "Зе Интервьюер". Для меня стало честью узнать из ее интервью, что ей нравятся мои песни, и она давно увлекается творчеством группы 5'Nizza! Однажды я увидел стихи Лены в ее Instagram, они мне очень понравились. И воедино все пазлы сошлись, когда я написал "Спалах" о своих чувствах и подумал, что Ленины стихи, ее ощущения добавят еще большей глубины этой песне. Очень важно, что она знает мое творчество, мой посыл, он ей близок. Поэтому у меня родилась идея предложить такой творческий эксперимент. Я невероятно рад, что сейчас вы можете услышать результат нашей работы

По словам актрисы, на одном из банкетов она призналась Бабкину, что является поклонницей его творчества.

Я познакомилась с Сережей через его творчество еще в юности, раньше, чем он со мной. Какой-то период моей жизни был пропитан только его песнями, стихами, смыслами и голосом. И я не понимала, что за бездонный человек такой? Откуда он черпает это все? Такими большими глотками пьет эту жизнь и так красиво чувствует ее? В общем, я была и есть настоящей поклонницей

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.

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