Сергей Бабкин и Елена Кравец удивили смелым экспериментом (видео) [ Редактировать ]
Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с актрисой "Студии "Квартал-95" Еленой Кравец представили первый в жизни обоих артистов творческий эксперимент под названием"Спалах". Видео Бабкин разместил на своей странице в Instagram.
Наш довгоочікуваний творчий «Спалах» з @lennykravets вже в мережі 💥 Посилання в описі профілю👆🏼 ⠀ Director: @dobrevalex 1st-AC: @pashachui Gaffer: @dbazhenov Запис: @rostysslove Аранжування, зведення, мастеринг: Віталій Телезин, @211studios Автор слів та музики: Сергій Бабкін Автор прози: Олена Кравець ⠀ #сергійбабкін #оленакравець #спалах
Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)
Как утверждают сами артисты, фантастическая идея создать такую коллаборацию возникла у Сергея как раз во время написания песни. Артист решил привнести в нее и женский взгляд и предложил Елене Кравец написать свою часть трека.
Актриса "95 квартала" стала автором речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали "Спалах".
Главный посыл песни - рассказать о своем первом "спалахе" чувств между двумя людьми.
«Спалах» – це моя особиста історія кохання, моє розуміння того, як воно зароджується. Це спалах, який відбувається один раз у житті. А @lennykravets додала жіночий погляд у мою чоловічу історію. І мій підтримала. В усій її прозі є якась згода, власне розуміння того, про що я говорю. Я знав, що Олена знайома з моєю творчістю, посилом, він їй близький. Тому у мене народилася ідея запропонувати їй такий творчий експеримент. Я так радий поділитися ним з вами! ⠀ #спалах #сергійбабкін #оленакравець
Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)
Бабкин рассказал, что именно он стал инициатором дуэта, хотя их знакомство артистов состоялось благодаря инициативе Елены Кравец.
Знакомство с Леной у нас произошло заочно, благодаря программе "Зе Интервьюер". Для меня стало честью узнать из ее интервью, что ей нравятся мои песни, и она давно увлекается творчеством группы 5'Nizza! Однажды я увидел стихи Лены в ее Instagram, они мне очень понравились. И воедино все пазлы сошлись, когда я написал "Спалах" о своих чувствах и подумал, что Ленины стихи, ее ощущения добавят еще большей глубины этой песне. Очень важно, что она знает мое творчество, мой посыл, он ей близок. Поэтому у меня родилась идея предложить такой творческий эксперимент. Я невероятно рад, что сейчас вы можете услышать результат нашей работы
По словам актрисы, на одном из банкетов она призналась Бабкину, что является поклонницей его творчества.
Я познакомилась с Сережей через его творчество еще в юности, раньше, чем он со мной. Какой-то период моей жизни был пропитан только его песнями, стихами, смыслами и голосом. И я не понимала, что за бездонный человек такой? Откуда он черпает это все? Такими большими глотками пьет эту жизнь и так красиво чувствует ее? В общем, я была и есть настоящей поклонницей
Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.
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